Tena: "Es evidente que faltan por llegar jugadores en defensa y en ataque"

Miguel Ángel Tena, Director Deportivo del Villarreal, se refirió a los movimientos de mercado que todavía tiene pendientes el Villarreal. En el marco de la presentación del uruguayo Mouriño, dejó claro que llegaran , mínimo, un par más de refuerzos al club de La Plana: "faltan dos semanas y tenemos claras las necesidades del equipo y el perfil de los jugadores que tenemos que incorporar. Estamos trabajando en ello para que lleguen cuanto antes pero no depende sólo de nosotros. Hay que tener paciencia. Es evidente que en la línea defensiva faltan jugadores .No sabes que jugador llegará antes porque hay negociaciones en marcha. Pero en defensa y en ataque faltan jugadores"

De la misma forma no cerró la puerta a la llegada de un guardameta, aunque no sea la principal prioridad del club: "Tenemos dos porteros que han hecho una buena temporada, los dos han jugado en momentos diferentes. Como todas las posiciones, si antes de que se cierre el mercado creemos que puede llegar alguien que aumente la competitividad y sea bueno para el equipo, lo incorporaremos"

Tena: "faltan dos semanas y tenemos claras las necesidades del equipo y el perfil de los jugadores que tenemos que incorporar. Estamos trabajando en ello para que lleguen cuanto antes pero no depende sólo de nosotros"

Tena hizo referencia a las lesiones de jugadores como LoganCosta y Kambwala como el gran punto negro dela pretemporada del Villarreal: "Estamos tristes esta pretemporada porque ha habido dos lesionados de larga duración, que es lo que no se quiere que pase. Son dos jugadores importantes en línea defensiva como se vio el año anterior. Estamos contentos por las incorporaciones porque han venido los jugadores que queríamos. El míster nos pide un perfil y tratamos de acercarnos", comentó.