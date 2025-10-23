Tebas rechaza fracaso por la cancelación del Villarreal-Barça. "Había muchas zancadillas"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, rechazó que sea un fracaso la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami, porque "había muchas zancadillas" y no estaba entre los diez objetivos principales de la patronal, aunque va a seguir trabajando para ello porque "queda camino por recorrer".

"No existe esa palabra si lo he intentado. Lo sigo intentado. Hay una comisión de la FIFA para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas, lo que pasa que hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese también sería muy público y muy notorio. No ha salido lo que yo esperaba, pero no lo considero haber perdido, aquí hay mucho camino todavía por delante", afirmó.

Tras asistir este jueves a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum con la intervención de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Tebas apuntó que espera que en tres meses haya una reglamentación adecuada de la FIFA y por eso ayer se reunió con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), aunque esta dispone de datos sobre la celebración de un partido en Estados Unidos desde que se aprobó en 2018.

"Nos reunimos ayer para que esos datos que dicen que no tienen los tuviesen, porque también hay que darlos en el momento adecuado. El Convenio Colectivo con los jugadores es muy similar al que había en el 2018. No hay cambio de circunstancias tan importantes para que se requiera tanta información", opinó.

El presidente de LaLiga señaló que seguirá hablando con el sindicato e insistió en que antes de la cancelación se puso a su disposición para hablar en tres fechas distintas, ya que le resultó "imposible" acudir a la reunión que estaba fijada el día 14 y que no se celebró, y explicó su decisión de denunciar el paro de 15 segundos que los jugadores hicieron al inicio de los partidos de la última jornada como protesta contra el encuentro de Miami.

"Nosotros nos enteramos de que van a parar la misma tarde. Queremos que se sepa si esa acción de poder interrumpir un partido 15 segundos es legal o no sin avisar con 5 días de antelación, porque es un derecho que tenemos, es un paro que afecta a la retransmisión y a la imagen", repuso.

Preguntado sobre si ese gesto fue determinante para la cancelación del partido, Tebas consideró que hay muchas circunstancias y que "había muchas zancadillas", en un proceso que "no fue fácil en 2018", cuando se aprobó inicialmente, y tampoco ahora.

"Hemos llegado a la UEFA que nos ha dicho un sí a regañadientes, 'esto es un desastre, yo no lo haría', el comisario europeo también. A los jugadores del Real Madrid solo les oigo decir que adulterada y adulterada. Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez (director general del club blanco), hablando dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid porque claro qué van a decir", añadió.

Ante las quejas del Villarreal ante la forma en que conoció la cancelación del partido y las dudas sobre los beneficios que habrían tenido el Villarreal y el Barcelona, el presidente de LaLiga sostuvo que consideró mejor emitir un comunicado la noche del martes y que no se enterasen a través de redes sociales, ya que la información ya era pública en Estados Unidos.

"Para el Villarreal la compensación era por el desplazamiento de sus aficionados, entre cinco y siete millones de euros. Al Barcelona se le abrían muchas posibilidades para sus patrocinadores. No paga LaLiga. Los riesgos los asume Relevent", concluyó.