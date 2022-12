El TAU firma un tarde para olvidar en el Wizink

Los castellonenses llegaban en el mejor momento de la temporada tras encadenar dos victorias ante ISB y Lleida y mostrar una gran imagen competitiva. especialmente en el segundo de ambos duelos dado el nivel del cuadro ilerdense al que superó claramente ene Ciutat el pasado miércoles.

Pero seguramente el cansancio de dicho esfuerzo pasó factura a los castellonenses que ya desde el inicio del partido mostraron una imagen totalmente alejada de la vista en las últimas jornadas. Lo que parecía ser un buena oportunidad para sorprender a todo un histórico del baloncesto nacional en su propia cancha , dadas las bajas con las que los colegiales llegaban al duelo, acabó siendo todo lo contrario ante la inoperancia ofensiva que mostraron los azulejeros en el "palacio" madrileño.

Faner penetra a canasta | Estudiantes

Los 21 balones perdidos por los castellonenses y su paupérrimo porcentaje en el lanzamiento exterior (2 de 18 en triples) sirvió para que firmasen su sentencia ante uno de los equipos más potentes de la competición que nos desaprovechó su oportunidad de abrir brecha desde el primer momento y no permitir en ningún momento que TAU entrase en el partido.

Los azulejeros, que se encuentran en la zona media de la tabla a dos victorias de la zona de playoff pero con idéntica diferencia respecto a las plazas de descenso, reciben el próximo fin de semana al Coruña en un partido en el que podrían sumarse a uno u otra pelea dependiendo del resultado final.

Orenga, contrariado

J.A Orenga durante el partido en el Wizinc | Estudiantes

En el que era un día especialmente emotivo para Juan Antonio Orenga, que regresaba a la que fue su casa durante muchas temporadas, no le queda otra que someterse ala evidencia de la tremenda superioridad mostrada por los locales: " No hemos estado en el partido, no hemos tenido ninguna opción. Hemos estado blandos en defensa y ellos muy bien. Era una oportunidad para tratar de ganarles, pero ellos han hecho un gran partido . Solo nos queda pasara página y pensar ene l importante partido contra Coruña"

Ficha técnica

MOVISTAR ESTUDIANTES: Jorgensen(11), Leimanis(9), Sola(5), Larsen(10), Smith(14) -cinco inicial —; Atencia(6), Alderete(7), Montero, Stoilov(4), Hughes(6), López y Dominguez(5) –. 19 personales. Sin eliminados.

Ent: Javi Rodriguez

TAU CASTELLÓ: Faner(2), Rey(4) ,Hook(5), Nesbitt(10), Stutz(9) –cinco inicial— Alvarado(4), Alley(2), Sabaté, Durán(4), Bilbao(6), Dijkstra(3) y López(3) . 18 personales. Sin eliminados.

Ent: Juan A. Orenga

ÁRBITROS: De Lucas A, Martin C y Domingo J.

PARCIALES: 25-15/22-15 ( 47-30 descanso); 16-13/14-9 (77-52 final del encuentro)

INCIDENCIAS: 6.400 espectadores