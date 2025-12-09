Tan sólo Madrid y Barcelona mejoran el 2025 del Villarreal

El crecimiento del Villarreal desde la llegada de Marcelino esta fuera de toda duda. El equipo amarillo ha pasado en dos años de estar en la cola de la tabla a codearse con los mejores. Tanto que está a punto de cerrar un 2025 para enmarcar. Especialmente en el campeonato liguero donde los números amarillos, en lo que se refiere a los últimos 12 meses, son inmejorables. Pase lo que pase en las dos últimas jornadas que restan para cerrar el año, tan sólo el FC Barcelona y el Real Madrid mejorarán lo conseguido por los castellonenses.

Con su reciente victoria ante el Getafe el Villarreal alcanza los 75 puntos en este 2026. Una cifra que el equipo entrenado por Marcelino alcanza gracias a los 35 acumulados esta temporada hasta esta jornada y que se unen a los 40 que firmó desde enero hasta junio . Eso es un total de 75, pudiendo llegar a los 81 si logra vencer en sus dos próximos compromisos ante Levante y FC Barcelona.

De esta forma cerrarán el año natural como el tercer mejor equipo del 2026, tan sólo por detrás del FC Barcelona y del Real Madrid y por delante de todo un Atlético de Madrid. El conjunto colchonero, tras su derrota en San Mamés de esta pasada jornada, tan sólo puede aspirar a alcanzar los 72 puntos. Y eso es gracias a los 31 que acumula esta temporada (pese a haber disputado un partido más que el Villarreal) más los 35 que cosechó en la primera parte del año, para un total de 66 hasta la fecha.

En primera posición de una hipotética clasificación de este año natural se encontraría un intratable FC Barcelona. El equipo catalán ha sumado la friolera de 90 puntos, espoleado especialmente por una primera parte del año en la que se mostró intratable y sumó 50 puntos entre enero y junio. Los de Flick sólo sufrieron una derrota en este periodo y llegó precisamente a manos del propio Villarreal (2-3). Por su parte el Real Madrid ostenta la segunda plaza con 80 puntos. Puntuación que, en el mejor de los casos para los castellonenses, está al alcance de los de Marcelino que podrían arrebatar dicha plaza a los blancos.