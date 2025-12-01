Suero lleva en volandas al Castellón

El Castellón ha reafirmado su buen momento de forma con una brillante victoria frente a Las Palmas, equipo que llegaba al SkyFi Castalia coliderando la clasificación de Segunda.

Los albinegros se han impuesto por 1-0 gracias a un gol marcado por Suero a un cuarto de hora del final. El centrocampista entró en el terreno de juego mediado el segundo tiempo y fue decisivo con un gran disparo desde la izquierda. En la jugada participó con una magnífica asistencia Cipenga, que también acababa de ingresar en el campo.

El Castellón pudo ganar por más diferencia de haber aprovechado su dominio a lo largo del partido, sobre todo en la primera parte. En la segunda reaccionó Las Palmas, que tuvo fases buenas, pero el equipo albinegro cambió el curso del partido con las variantes tácticas de Pablo Hernández, que apostó por una defensa de 3 en los últimos minutos y que dio muy buen rendimiento.

Este resultado permite a los albinegros sumar tres victorias consecutivas y asentarse en la zona de play off antes de visitar al líder, el Deportivo. Los castellonenses han sumado 13 de los 15 últimos puntos disputados y han ganado los tres últimos encuentros que han jugado en el SkyFi Castalia.