El sueño de la Champions entra en juego

Tras sumar nueve puntos de forma consecutiva los futbolistas de Javier Calleja han sido capaces de dejar en nada y en tan solo un abrir y cerrar de ojos la diferencia de la gran mayoría de sus rivales por las plazas europeas. De esta forma, y en tan solo tres jornadas, el conjunto azulejero ha sido capaz de superar al Valencia y cazar en la tabla a un rival como la Real Sociedad. Hoy podría dar un paso más en su escalada si supera al Sevilla y logra de esta forma su cuarta victoria de forma consecutiva para quedar a tan solo dos puntos de la liga de campeones.

Regresan los titulares

Calleja apostará por un equipo plagado de titulares tras dar descanso a varios de ellos el pasado viernes en Granada. De esta forma el once amarillo no diferirá en demasía del formado por los siguientes futbolistas: Asenjo; Mario, Albio, Pau, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla,Moi Gómez; Gerard y Alcácer. El técnico amarillo no descarta luchar por las plazas de privilegio de La Liga: "Nuestra intención en ponernos a dos puntos del Sevilla, estamos motivados para ello y convencidos de poder hacerlo. No pensamos más allá de ese partido y sabemos las consecuencias de ganar ese partido. Nos acercaríamos a Champions y con opción de luchar por todo"