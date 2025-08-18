Stutz: Un refuerzo diferencial para Amics

Amics Castelló está preparando un proyecto ambicioso con el único objetivo de pelear el retorno a la Primera FEB. Un objetivo que nunca es sencillo dado la tremenda competencia pero para el que la entidad de La Plana ya ha puesto los cimientos. Y la guinda a la plantilla ha llegado con la confirmación de la renovación de Eric Stutz.

El de Indiana cumplirá así si quinta temporada en el plantel castellonense y lo hará con la vitola de refuerzo de campanillas. Anotador implacable y jugador clave durante muchas temporadas en una categoría superior, está llamado a marcar las diferencias en Segunda FEB bajo el mando de José Luis Pichel. No en vano es uno de los máximos anotadores en la historia del club.

En la que será su quinta temporada con los castellonenses, el club destacaba en el comunicado oficial que su continuidad no es sólo importante "por su impacto en la pista, sino también por su compromiso y conexión con el club, la afición y la ciudad".

Lo cierto es que el jugador siempre se ha mostrado dispuesto a continuidad. Además quiere quitarse el mal sabor de la pasada temporada donde su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado: Me siento bien, estoy muy contento de estar aquí otro año y de que el club haya confiado de nuevo en mí. La temporada pasada no fue como esperábamos pero ya estoy trabajando para el futuro y estoy muy motivado con este nuevo reto, quiero devolver al Amics al lugar que se merece”.

Por su parte el técnico, José Luís Pichel, mostró su alegría por el "fichaje" del norteamericano: "Al talento y a los puntos. A la referencia y al retorno. Muy contentos con que Eric nos tenga que dar la bienvenida a los nuevos". Con Stutz, la plantilla de Amics cuanta ya con 11 jugadores y no se descarta la llegada de un refuerzo más que cierre el plantel