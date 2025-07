Sorribes: "He aprendido que no pasa nada por parar, hay que ser valiente para reconocer que necesitas cuidarte"

La tenista valldeuxense Sara Sorribes confesó que, después de anunciar el pasado mes de abril una pausa indefinida debido a problemas mentales y físicos, ha aprendido "que no pasa nada por parar", porque "hay que ser también valiente para reconocer que necesitas cuidarte", renunciando a "algo que amas", aunque resulte "liberador".

"Recuerdo muy bien el momento en el que dije 'necesito parar'. Fue algo que venía sintiendo desde hacía tiempo, pero que no quería ver del todo. Hasta que un día, simplemente, supe que no podía seguir así. Fue duro, porque parar implica renunciar durante un tiempo a algo que amas. Pero también fue muy liberador. Sentí que era necesario para poder seguir bien, a largo plazo", afirmó la castellonense en declaraciones a su patrocinador Nara Seguros.

Durante este parón, que dura ya tres meses, Sorribes ha aprendido "que no pasa nada por parar" y que "hay que ser valiente también para reconocer que necesitas cuidarte". "Durante este tiempo he aprendido mucho sobre mí, y sobre cómo quiero vivir este deporte. A veces pensamos que parar es retroceder, pero para mí ha sido todo lo contrario. Me ha permitido darme cuenta del cariño que me profesa mucha gente, dentro y fuera del deporte. Eso para mí ha sido muy importante también", relató.

Así, se dirigió a las mujeres, a las que pidió "que escuchen su cuerpo, pero también su cabeza". "Que no se comparen. Que no hay un único camino ni una única forma de hacer las cosas. Y que el entorno es clave: tener a personas que te entiendan, que te apoyen sin presionarte, marca la diferencia", agregó.

Y en estos meses, el apoyo de su entorno y sus patrocinadores "ha sido fundamental". "Saber que están ahí, aunque no estés ganando partidos, te da una tranquilidad enorme. Mi familia, mis amigos, mi equipo, y también Nara Seguros, me han acompañado desde el respeto y el cariño. No me han pedido nada, solo han estado. Y eso, en momentos así, vale mucho más que cualquier título o medalla", señaló.

La tenista de Castellón anunció el pasado mes de abril una pausa indefinida en su carrera debido a problemas mentales y físicos. "Vengo sufriendo desde muchos meses dentro de una pista de tenis. La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro", escribió en sus redes sociales.

"He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos. Los momentos de sufrimiento son muchísimos más que los de tranquilidad. Lo dice una persona a la que siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir. Por eso, además de necesitar ayuda, siento que necesito descansar. No sé si definitivamente o temporalmente", agregó en su escrito.