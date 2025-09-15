Solomon podría debutar ante "su" Tottenham

El destino ha querido que sea este martes, en un escaparate como la Liga de Campeones, donde Manor Solomon pueda vestir por primera vez la camiseta del Villarreal . Y, curiosamente, lo puede hacer ante el que hasta hace tan sólo dos semanas, era su equipo: El Tottenham.

Cedido por el Tottenham al Villarreal sobre la campana del mercado de fichajes, el nuevo extremo amarillo podría tener ya minutos este martes en la que ha sido recientemente su casa: “ Es algo muy loco porque hace pocos días yo jugaba en el Tottenham y el próximo martes jugaré contra ellos. Pero hoy en día el fútbol funciona así. La verdad es que estoy contento de estar aquí porque es un gran desafío para mí como lo es para el equipo en la Champions.. Ojalá podamos empezar bien la Champions con una victoria ante el Tottenham”, aseguraba durante su presentación

Sin minutos este pasado fin de semana ante el Atlético en la que fue su primera convocatoria con el equipo amarillo. No sería de extrañar que los tuviera ya en Londres. Fichado por el equipo británico en la temporada 23/24, lo cierto es que ha tenido pocas oportunidades en las filas de los Spurs. En su primera campaña disputó sólo 5 partidos antes de ser cedido al Leeds, donde destacó al anotar 10 tantos y sumar 13 asistencias de gol. Esta temporada no entraba en los planes del Thomas Frank, de ahí su cesión al Villarreal

El futbolista cuenta con experiencia en Liga de Campeones, competición en la que acumula un total de 19 partidos y ha anotado cuatro goles. Entre ellos destaca el doble duelo ante el Real Madrid de la temporada 19/20, en la que anotó dos tantos ante el conjunto blanco.

Foyth también regresa a "casa"

Juan Foyth con el Tottenham | Tottenham

Solomón no será el único para el que el partido europeo tenga un aroma especial. Será el caso del otro ex Tottenham con el que cuenta el Villarreal en sus filas: Juan Foyth.

El argentino llegó al Villarreal precisamente desde el equipo inglés. Con 19 años el futbolista llegó a Londres con el aval de Mauricio Pochettino, por entonces técnico del Tottenham. Apuesta de futuro, la llegada de Mourinho al banquillo del club le cerró las puertas. Una opción que no desaprovechó el Villarreal para hacerse con los servicios de quien ha sido uno de sus mejores jugadores en estas últimas temporadas