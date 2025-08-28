Sienra: "Hay que mantener la calma porque estamos bien"

Agustín Sienra es una de las caras nuevas del CD Castellón esta temporada. El defensa argentino, que ha desembarcado esta temporada en el fútbol europeo, se ha ganado desde el principio la confianza de Johan Plat y un puesto en el once. El ex de Defenaa y Justicia ha pedido calma pese a las dos derrotas cosechadas en las primeras jornadas y afirma que el equipo albinegro ha merecido mucho más

Feliz por su llegada y estilo: "Me encontré un club y un ciudad linda, un lugar idóneo para seguir creciendo. Es un estilo distinto a lo que se juega como central, donde hay que marcar muy alto, con mucho espacio a la espalda. Pero por mis características puedo hacerlo, porque en Argentina, Gimnasia y Justicia jugaba a tener el balón y estoy acostumbrado. Allí he jugado con línea de cuatro y de tres, estoy preparado para todo. Depende del rival y de lo que crea el técnico lo que convenga cada partido

Diferencias con el fútbol argentino: "Hay diferencias, en Argentina hay campos que no están tan lindos y el futbol es más trabado y aguerrido. Aquí hay más velocidad y espacios, allí hay poco tiempo para decidir. Llegar a España para alguien que llega desde el fútbol argentino es muy bueno. La idea que tiene el club llama para seguir mejorando y para vivir esta experiencia en el fútbol español"

En Santander hicimos algunos errores pero ante el Valladolid merecimos mucho más. Pero sólo queda mejorar en el trabajo para ir a más.