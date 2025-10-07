Sesan Russell la "rompe" en el debut liguero de Amics

Sesan Russell llegó a mitad de septiembre como último fichaje de Amics Castelló y como guinda de un proyecto que pretende pelear por el regreso a la Primera FEB. Y visto lo visto en este inicio de temporada, apunta a ser todo un líder en el apartado ofensivo para el conjunto castellonense. En su primer partido liguero así los demostró y todo hace indicar que llega para ser uno de los grandes anotadores del campeonato.

Tras demostrar ya en Copa y ante el CB Benicarló su capacidad resolutiva (25 puntos), su debut liguero ante el Molina no pudo ser mejor. El escolta londinense dejó claras sus dotes de anotador y sus múltiples recursos tanto en el uno contra uno como desde el perímetro para llegar hasta los 26 puntos y colaborar decisivamente en la primera victoria de sub equipo.

El último fichaje de Amics anotó además tres puntos para demostrar su capacidad para abrir la defensa rival, uno de los grandes debes de la pasada temporada del conjunto de la capital de La Plana y que acabó pasando factura. Además engordó sus estadísticas con cinco rebotes y tres asistencias para valorar un total de 32 unidades. Su actuación fue la segunda más valorara de la jornada, tan sólo superada por el norteamericano del Albacete, William Reid (42)

Amics sumó su primera victoria al imponerse a los murcianos por un contundente 77-94 en un partido en el que Russell estuvo bien secundado por Tamayo (14 puntos) , Fábrega (10) y Newton (10). Este próximo domingo los de José Luís Pichel reciben al visita del Gandía

El CB Benicarló debuta con una sufrida victoria

Alley en una acción ofensiva con el CB Benicarló | CB Benicarló

La jornada se completó con otra gran noticia como fue la victoria del Maderas Sorlí Benicarló en su propio feudo ante el Salou. Los de Sergio Lamúa pudieron celebrar un sufrido triunfo ante los catalanes (83-78), en un encuentro donde el gran trabajo defensivo de los caduferos fue vital para que los puntos se quedaran en casa.

En un partido largo la igualdad fue la nota predominante, y prueba de ello fue que se entró en el último cuarto con tan sólo tres puntos de ventaja para los locales. El bajo porcentaje en el tiro exterior (sólo un 58% desde el triple) impidió que los locales pudieran tomar mayores diferencias

Con un juego coral y reparto de puntos entre la mayor parte de los jugadores del cuadro benicarlando, los primeros puntos de la temporada fueron a la saca cadufera. El próximo sábado buscarán la segunda en a cancha del Bisbal Básquet.