Serpeta sufre una fractura en el cráneo y aumenta la lista de bajas del Castellón para Burgos

El CD Castellón ha informado que el jugador Sergio Sanchís 'Serpeta' sufre una fractura en el cráneo, por lo que será baja para los próximos partidos y será la evolución de la lesión la que marque su vuelta a la competición.

El extremo sufrió un golpe en la cabeza durante el partido de Copa del Rey en el que el Castellón cayó eliminado frente al Antoniano (1-0), equipo de Segunda RFEF, en la primera eliminatoria el torneo.

El club albinegro explicó que tras las pruebas médicas practicadas se ha diagnosticado que Serpeta sufre "una fractura de la lámina externa del seno frontal del cráneo".

Con esta baja son ya cuatro las ausencias confirmadas para el partido del lunes en Burgos, ya que la de Serpeta se suma a las ya conocidas de Brian Cipenga y Ousmane Camara, que han sido convocados por las selecciones de Congo y Guinea, y la de Marc Doué que deberá cumplir un partido de sanción.