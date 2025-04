Sergio García agranda su leyenda

LEER MÁS Sergio García en Onda Cero tras ganar en Augusta

Mucho ha llovido desde que en 1996 Sergío García debutara en el Open Británico con 16 años . El "niño", como se le llamaba en sus orígenes, no ha dejado nunca de estar entre los mejores y casi tres décadas continua en el élite. Este jueves comenzará su participación en el Masters de Augusta en el que será su torneo major número 100. Un privilegio al alcance de muy pocos.

Durante este largo periodo como profesional, el golfista castellonenses ha disputado 25 Masters, 24 PGA Championships, 25 US Open y 25 Abiertos Británicos. Cabe recordar que el momento cumbre de su carrera se produjo en 2017, cuando se vistió con la mítica chaqueta verde en Augusta tras imponerse en el playoff de desempate al golfista británico Justin Rose.

Sergio acude a su 26º Masters de Augusta en un momento en el que está demostrando un gran momento de forma. Cabe recordar que de forma reciente y en el torneo de Miami, el castellonense acabó en tercera posición y peleó hasta el último día por la victoria. En caso de dar la sorpresa y volver a ganar, se convertiría en el segundo más veterano en ganar la chaqueta verde detrás del mítico Jack Nicklaus.

Ballester busca el título amateur

Josele Ballester en el US Open Amateur | GETTY

Si el pasado fin de semana la castellonense Carla Bernat se alzaba con el título amateur femenino, quien opta a cerrar una semana mágica para el deporte castellonense es "Josele" Ballester. A Ballester, de 21 años, se le abrieron las puertas del Augusta National gracias a su histórico triunfo en el último US Amateur, uno de los torneos más prestigiosos del mundo que jamás había conquistado un golfista español.

Ballester, considerado la gran promesa del golf español y el gran relevo a la actual generación, competirá contra jugadores amateurs que pugnarán por estar el domingo por la tarde en la Butler Cabin recibiendo la medalla al mejor jugador aficionado del torneo.