Sergi Ripollés dirigirá al Castellón frente al Ceuta y la Cultural

El entrenador del Castellón Johan Plat ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Córdoba. El holandés vio la roja directa en el minuto 44 del encuentro disputado en El Arcángel por protestas al árbitro.

Su lugar como primer técnico lo ocupará su ayudante, Sergi Ripollés, que dirigirá al conjunto albinegro en los choques frente al Ceuta y la Cultural Leonesa.

Ante el conjunto ceutí seguirá de baja el guardameta Romain Matthys, que se recupera de una lesión de cadera que le ha impedido disputar los dos últimos partidos. Por su parte, el centrocampista Ronaldo Pompeu aspira a entrar en convocatoria tras dos semanas entrenando con normalidad después de superar una lesión en el sóleo.