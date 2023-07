Schreuder: "He venido a ganar partidos y a darle éxitos al Castellón"

El nuevo entrenador albinegro ha declarado ser conocer de la afición del equipo y de lo involucrada que está la ciudadanía con el proyecto: "Cuando la presión era alta, la afición estaba ahí apoyando al equipo. Queremos ganar porque esto es lo mejor para los aficionados y la ciudad. Tenemos que ser uno: afición, plantilla y cuerpo técnico".

En cuanto a los objetivos de la temporada, Schreuder ha hablado con claridad sobre estos: "Este trabajo requiere ganar semanalmente. Siempre hay presión, pero no he venido de vacaciones. He venido a ganar partidos y a darle éxitos al equipo. No me asusta que tengamos que ganar".