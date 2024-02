Schreuder aprueba con nota el mercado albinegro

LEER MÁS El Castellón ficha una torre para su delantera

El CD Castellón ha realizado tres incorporaciones en este mercado invernal como son las de Nikita Iosifov, Douglas Aurelio y la más reciente de Lars Veldwijk. Pese a que estas incorporaciones han llegado junto al salida de algunos futbolistas como Cristian y Gronnig, el técnico albinegro, Dick Schreuder, aprueba con nota las decisiones tomadas: "Estoy contento con la plantilla. Han salido jugadores que querían más minutos, y no tengo ningún problema con eso. Estoy contento con los fichajes de Nikita y de Douglas. Parece que, como los fichamos pronto en este mercado de invierno, tan sólo ha venido Lars, pero hemos tenido tres fichajes en esta ventana y además hemos reforzado la portería" afirmaba

El preparador neerlandés fue cuestionado por la posibilidad de acudir al mercado de jugadores libres, algo que no descartó: "Tenemos fichas libres y si hay algo muy bueno trataremos de hacernos con él, pero no vamos a gastarlas por rellenar. Están Gonzalo y Miñana, que son de cerca de Castellón y que están desenvolviéndose muy bien y desarrollando su juego. Y otro futbolista joven que entrena con el equipo en las últimas semanas" dijo

Sobre el fichaje de Lars Veldwijk y sobre su competencia por la titularidad con De Miguel, no escatimó elogios hacia el pichichi albinegro: " De Miguel es uno de nuestros mejores jugadores, sino el mejor. No tiene que estar preocupado porque pueden jugar juntos arriba Incluso De Miguel puede jugar de 10 como en pretemporada. El sistema nos permite flexibilidad y sabemos que tenemos plan A, B y C. Lars es delantero y a los delanteros se les piden goles, pero no vamos aponerle ninguna presión. Necesita tiempo para ponerse en forma y cuando esté disponible será el momento de ayudar al equipo"