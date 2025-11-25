Santi Comesaña: "Tenemos que jugar en Dortmund con menos complejos"

El Villarreal juega este martes en Dortmund uno de los partidos más importantes de la temporada. Los amarillos, tras el varapalo de la derrota en Chipre ante el Pafos, llegan exigidos a uno de los estadios más complicados de Europa. Una situación que para Santi Comesaña, uno de los futbolistas más en forma de la plantilla , no debe ser un inconveniente para ver la mejor versión del "submarino"

El futbolista vigués, que está firmando su mejor temporada, asegura que el Villarreal debe jugar con menos complejos ante los grandes, algo que les ha penalizado hasta la fecha. Es por ello que apuesta por salir a por la victoria en un escenario en el que le ilusiona sobremanera jugar.

Puedes escuchar la entrevista completa en la que repasamos la actualidad del equipo amarillo.