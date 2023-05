La vuelta a los terrenos de juego de Salva Ruiz ha coincidido con una mejoría en los resultados del Castellón, invicto en sus cuatro últimos partidos.

El lateral valenciano ha participado en todos ellos y ha sido titular en el último. "Hacía tiempo que no jugaba 90 minutos y me he encontrado muy bien. Hemos hecho las cosas bien en el proceso de recuperación y llego en un buen momento de cara al play off", ha comentado.