Salma Paralluelo vuelve a disfrutar del fútbol

Paralluelo, una de las grandes promesas del fútbol nacional, se lesionó en al recta final de la pasada temporada justo cuando el Villarreal peleaba por el ascenso. Una grave lesión en los ligamentos de su rodilla la ha mantenido apartada nueve meses de las canchas, tiempo que ha necesitado para completar su rehabilitación. De esta forma la joven futbolista de 18 años vivió un momento especial el pasado miércoles en Logroño: “No estaba pensando en nada, intentaba dejar en blanco la cabeza. Si que es cierto que el día de antes hablé mucho con mi fisio, estuvimos recordando todos las pasos que hemos dado para dejarlos atrás y centrarme en el partido. No he estado sola durante este tiempo gracias a mi familia y el cuerpo médico”, aseguraba

Pieza clave durante la pasada temporada, su vuelta se convierte en le mejor refuerzo posible para un equipo que debe pelear por la permanencia en esta segunda fase de la liga . Paralluelo apuesta por ir poco a poco y ayudar lo mejor posible a su equipo cuando esté al 100%: "Estamos en el camino, esperemos que vaya bien. Estoy entrenando sin que nadie me ponga ninguna presión , vengo de una situación diferente y todo lo que pueda aportar lo haré. Estoy con muchas ganas porque hace mucho tiempo que estoy esperando para estar en el campo”

Partido ante La Real

El Villarreal tiene un duelo especialmente complicado este fin de semana con la visita de la Real Sociedad, equipo segundo clasificado de la liga Iberdrola. En el conjunto "txuri urdin" destaca la presencia de la castellonense Gemma Gili, a quien la entrenadora amarilla, Sara Monforte, no escatimó elogios: "Cuantas mas jugadoras de la provincia hay, mejor. No voy a descubrir a Gemma, que tiene una calidad increíble, es una gran jugadora. Se que ha renovado pero me gustaría que pudiera estar aquí con nosotros. Es una gran noticia que en la tierra podamos tener jugadoras tan buenas"