Villarreal CF

Roig: "¿Superliga? Deben prevalecer los méritos deportivos"

El presidente del Villarreal , Fernando Roig, fue protagonista en el programa "El Transistor " de Onda Cero. El mandatario amarillo criticó que ninguno de los equipos españoles involucrados en la Superliga hayan informado al resto durante todo este periodo. De la misma forma se mostró en contra de una competición que no se rija, para su participación, por los méritos deportivos. "Si nos hubiesen dicho cuando comenzamos hace 23 años que nos ponían un techo para no poder llegar a estar donde están el Madrid y el Barcelona, no hubiésemos empezado este proyecto"