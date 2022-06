Roig Negueroles repasa la actualidad del Villarreal

El dirigente se refirió al buen momento del conjunto de La Plana y al éxito que ha supuesto alcanzar la semifinal de la liga de campeones y el ascenso a Segunda del filial. Eso sí, no olvidó que la situación de pandemia sigue asolando al futbol español y que los beneficios económicos que la competición europea ha deparado esta temporada servirán para tapar el déficit: "El año pasado hicimos una puesta muy fuerte, preveíamos perdidas porque fue un equipo por encima de nuestras posibilidades. Queríamos hacer una buena Champions y tratar de consolidarnos entre los cuatro mejores de la liga. Pero no pudo ser por el desgaste que supuso Europa. Ni mucho menos vamos sobradísimos, pero el club está saneado, en una buena posición, aunque habrá que hacer algunos ajustes. La Champions no nos servirá para fichar a Mbapeé y Messi si no para cubrir lo de la temporada pasada. Seguimos teniendo más gastos que ingresos y habrá que ajustar"

De la misma forma, Roig se refirió a la confección del plantel parea la próxima temporada , del que dijo que podría contar con menos fichas gracias al ascenso del filial. Y es que , según dijo, se apostará por jugadores que puedan aportar a los dos equipos esta próxima temporada

Todo lo posible para fichar a Lo Celso

Lo Celso junto a Roig Negueroles | Villarreal CF

El dirigente amarillo habló de algunos de los objetivos que le conjunto de La Plana se marca para la próxima temporada. Cuestionado por Lo Celso, no cerró la puerta a la posibilidad de poder conseguir su fichaje, si bien dejó claro que no habrán incorporaciones importantes desde el punto de vista económico si hay no hay ventas "gordas": " Si no hay ventas gordas la realidad es que tenemos 25 jugadores a los que añadir algunos cedidos. Económicamente, no es posible. Y deportivamente en este momento no hay fichas. Esa es la realidad"

De la misma forma aseguró que, hasta la fecha, no han llegado ofertas por ninguno de los futbolistas del plantel, aunque espera que esta situación pueda cambiar por el verano es "largo y queda mucho mercado todavía por delante. El mercado está parado pero al final habrá movimientos como todos los años"

Finalmente habló de nombres propios como el del defensor Vila-realense, Pau Torres. Roig aseguró que le gustaría que Pau renovase, pero entiende que la situación de mercado hace que no sea fácil. Nos encantaría que, menos su año cedido en Málaga, comenzase y acabase su carrera en el Villarreal. Está entre los diez mejores defensas del mundo seguro, aunque yo te diría que entre los cinco, pero no soy objetivo. Ojalá un chico de la población estuviese toda su vida aquí. Pero la realidad del fútbol es otra y hay equipos muy potentes. Ya lo veremos, pero no tendríamos ningún problema en que pasase aquí toda su carrera.