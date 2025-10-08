Roig Negueroles: "Entendemos que tras la aprobación de UEFA no habrá más trabas para jugar en Miami"

En el Villarreal ya se preparan para la importante logística que comportará el desplazamiento de miles de aficionados a Estados Unidos. Y es que desde el club de La Plana consideran que la oficialidad del evento no tardará en producirse , al menos por parte de LaLiga, institución que ha promovido la disputa del encuentro.

El consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, atendió a los micrófonos de Onda Cero desde Roma, donde se encuentra reunido para participar de la reunión de la ECA: "Entendemos que con la aprobación de UEFA es un paso muy importante y que no va a haber más trabas y se disputará. Tiene que estar definido este mes para poder llevar a cabo. Por la información que tenemos creemos que si que se va a dar".

"Cuando sea oficial al 100%, quien quiera ir a Miami irá de forma gratuita y quien no recibirá el 20% del abono. Aunque estamos negociando que pueda llegar al 25 o el 30. Daremos un plazo de unos 20/25 días para apuntarse. Es bueno jugar este partido pero hay unos inconvenientes que sufren los abonados del Villarreal. Sería llegar, disfrutar de Miami, ver el partido y volverse", explica.

"En cuanto a los jugadores, ya hablamos en su momento y por supuesto apoyan la decisión del club, entienden que cobran un dinero", añade. La realidad es que esta medida sufre la negativa de grandes instituciones de nuestro fútbol como es el caso de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE): "No entiendo la postura guerrera y absurda de AFE, que podría vivir de las cuotas de los que la forman, pero sigue recibiendo un dinero por parte de La Liga".

Jugadores del Villarreal y del FC Barcelona sobre el terreno de juego durante un partido de Liga en el estadio de La Cerámica. | EFE/Domenech Castelló

En cuanto a beneficios, el Villarreal asegura que no recibirán una compensación económica por este encuentro: "Nosotros, el Villarreal, no recibimos un dinero por esto, el beneficio es a largo plazo, abrimos y expandimos mercado. Todo lo que se genere es para compensar a los abonados. Estamos muy lejos de la Premier, no podemos quedarnos parados".

"Entiendo que un equipo que tenga 20.000 abonados es más fácil de mover que otro que tenga 60.000. Somos dos equipos Champions y creo que es un partido muy atractivo para vender nuestra liga. Por Decreto se nos dijo que de los derechos de televisión tenemos que dar un porcentaje al CSD. Por lo menos el CSD que nos deje crecer, que no ponga trabas", concluye.