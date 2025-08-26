Renato Veiga acepta el desafío

- Feliz por su fichaje: “Quiero agradecer primero al presidente por la confianza y el esfuerzo que hicieron para que esté aquí. Estoy muy ilusionado, contento y agradecido. Y ahora quiero trabajar mucho para lograr los objetivos del club”.
- Responsabilidad por su precio: “Claro que sí, me da más responsabilidad. Pero la primero responsabilidad es por el trabajo, intentando dar siempre el 100% en el día a día, intentar devolver la confianza que han puesto en mí. En el campo se habla mejor”.
- Buenas sensaciones por el gran arranque: “Los compañeros y el staff me han recibido muy bien. Es un club muy grande que tiene de todo. Quien trabaja en el día a día me ha transmitido un mensaje de ser un club muy familiar, se nota que hay mucho amor por el club. La del domingo fue una muy buena victoria, pero es el segundo partido aún, y queremos ir partido a partido, ahora trabajar sobre las cosas buenas y mejorar las que no lo han sido tanto, siempre hay lugar para la mejora”.
- Porque le convenció el Villarreal : “No es necesario que me convencieran mucho, porque el Villarreal es un club muy grande. Han pasado grande jugadores del mundo del futbol .Me han presentado un proyecto muy importante y me han demostrado mucha confianza”
- Preferencias para la Champions: “Lo que me apetecería en Champions es que el Villarreal gane todos los partidos que dispute, no me importa el adversario, pero es evidente que me hace mucha ilusión”.
- Compañeros Centrales del equipo: “Con los centrales, son jugadores muy buenos, Juan mas experiencia por la edad y Rafa con mucha calidad humana y profesional, si precisan de algo estoy aquí”.
- Habla siete idiomas: “Me gusta que me pregunten por ello. Hablo siete idiomas, me gusta mucho aprender. Sirve para integrarme más rápido a cada país”