Un renacido Nicolás Pépé llega como estrella al Bernabéu

Nicolás Pépé ha pasado lo que se suele llamar una larga travesía por el desierto. El marfileño ha tenido que cargar con la pesada losa que en su momento supusieron los 80 millones que el Arsenal pagó por sus servicios y el hecho de no corresponder a dichas expectativas. Tras años complicados, ha sido en el Villarreal, y de la mano de Marcelino, donde el futbolista se ha relanzado hasta convertirse en el gran referente ofensivo de un Villarreal que firma el mejor inicio de sus últimas temporadas.

Tras despuntar en el Lille y después tres años en el Arsenal, el extremo fue perdiendo paulatinamente protagonismo. Una cesión primero al Niza y su posterior salida al Tranzonspor turco, donde sólo fue titular en 13 partidos y por donde pasó con más pena que gloria, hacían pensar que definitivamente el futbolista era un proyecto fallido. Incluso el propio Pépé ha reconocido que la experiencia londinese le dejó tan tocado que había caído en un pozo de falta de confianza.

Tras superar una lesión que le apartó durante tres meses a mitad de la pasada temporada, Pépé ya acabó la pasada temporada siendo uno de los mejores del “submarino” en la recta final. Esta temporada, tras renovar hasta 2028 este verano, la está rompiendo en La Cerámica.

Líder del ataque amarillo, suma ya dos goles y dos asistencias toda vez que es el encargado de desequilibrar a las defensas rivales. Elegido mejor jugador de LaLiga en el primer mes de competición, este pasado miércoles fue nombrado MVP del partido ante la Juve en la última fecha Champions. Además ha entrado en el once de la UEFA de esta semana . Su próximo reto tiene ya cita este próximo sábado en un escenario con un altavoz mayúsculo como es el Santiago Bernabéu.