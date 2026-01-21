Raúl Sánchez y el regreso más esperado al Castellón

Un regreso esperado y un fichaje de campanillas para el CD Castellón. Y se trata de Raúl Sánchez, quien volverá a vestir de albinegro tan sólo siete meses después de cruzar el "charco" para marcharse al Necaxa mexicano y que y firma como orellut hasta el 30 de junio de 2031

Lo cierto es que pocos hubieran pensado que media temporada después, el futbolista estuviese de vuelta. Un refuerzo de lujo para Pablo Hernández . La operación, como ha confirmado el propio Voulgaris en redes sociales, ha tenido un coste de 200.000 euros para el Castellón, a los que se pueden añadir otros 200.000 en variables en caso de ascenso.

Antes de su marcha a México Raúl Sánchez jugó durante tres temporada en el club de la capital castellonense firmando un gran rendimiento y yendo de menos a más. Durante la pasada temporada cuando se vio la mejor versión del madrileño en el conjunto albinegro con los 12 goles obtenidos en 34 partidos de Liga disputados.

Este pasado verano el Necaxa invirtió un millón de euros en su fichaje. Ahora regresa al conjunto albinegro por un quinta parte de aquella cantidad. Una operación redonda que, además, refuerza deportivamente al equipo con un futbolista sinónimo de gol que incrementa las alternativas ofensivas y refuerza las opciones de mantenerse entre los mejores.