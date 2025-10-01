Rafa Marín: "En Champions sobra cualquier motivación"

El defensa del Villarreal, Rafa Marín, espera con impaciencia el partido de esta noche ante la Juventus. El defensa conoce de sobra al equipo italiano tras su paso por el Calcio de la pasada temporada, donde fue campeón con el Nápoles.

El joven futbolista comparte en Onda Cero sus ilusiones antes de debutar en la Lida de Campeones: "Jugar la Champions es el sueño de cualquier jugador, es lo máximo en el mundo del fútbol. Con todo ese nivel en cuanto a clubes y jugadores, ¿a quién no le gusta estar ahí? Sales al campo y no necesitas ninguna motivación extra, estar concentrado y motivado. Más bien al contrario, relajarte, porque cuando suena el himno, cuando sale ese balón, es una cosa espectacular que te emociona. Ojalá pueda debutar pronto con el Villarreal en Champions"

De la misma confía ciegamente en las opciones de su equipo ante el cuadro italiano: "Son jugadores a nivel top, lo sabemos. Pero el Villarreal también tiene gente muy buena, con mucho nivel. Va a ser un partido muy bonito que estoy seguro que a la gente le va a encantar ver y estoy convencido de que los puntos se pueden quedar en casa. Espero un partido muy físico, como los hacen los equipos italianos y seguramente ellos lo harán también. Ellos querrán que sea de ida y vuelta, hombre a hombre, pero nosotros planteamos nuestro partido como lo estamos haciendo hasta ahora y nos está yendo muy bien"

