Villarreal CF

Rafa Marín: "En Champions sobra cualquier motivación"

El defensa central debutará este miércoles en Liga de Campeones tras no haber jugado en Londres ante el Tottenham

El Calcio tiembla con el Villarreal

Víctor Franch

Vila-real |

El defensa del Villarreal, Rafa Marín, espera con impaciencia el partido de esta noche ante la Juventus. El defensa conoce de sobra al equipo italiano tras su paso por el Calcio de la pasada temporada, donde fue campeón con el Nápoles.

El joven futbolista comparte en Onda Cero sus ilusiones antes de debutar en la Lida de Campeones: "Jugar la Champions es el sueño de cualquier jugador, es lo máximo en el mundo del fútbol. Con todo ese nivel en cuanto a clubes y jugadores, ¿a quién no le gusta estar ahí? Sales al campo y no necesitas ninguna motivación extra, estar concentrado y motivado. Más bien al contrario, relajarte, porque cuando suena el himno, cuando sale ese balón, es una cosa espectacular que te emociona. Ojalá pueda debutar pronto con el Villarreal en Champions"

De la misma confía ciegamente en las opciones de su equipo ante el cuadro italiano: "Son jugadores a nivel top, lo sabemos. Pero el Villarreal también tiene gente muy buena, con mucho nivel. Va a ser un partido muy bonito que estoy seguro que a la gente le va a encantar ver y estoy convencido de que los puntos se pueden quedar en casa. Espero un partido muy físico, como los hacen los equipos italianos y seguramente ellos lo harán también. Ellos querrán que sea de ida y vuelta, hombre a hombre, pero nosotros planteamos nuestro partido como lo estamos haciendo hasta ahora y nos está yendo muy bien"

Escucha la entrevista completa pulsando el play sobre la fotografía principal

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer