Querer y no poder del Villarreal ante el City

El Villarreal cierra su duro inicio de calendario con sólo un punto de nueve posibles. Recibía con alguna duda al equipo de Pep Guardiola tras tres partidos sin ganar, ya cuatro después de una noche en la que le faltó algo más de 'colmillo' y el querer faltarle más el respeto al campeón de Europa de 2023, donde Erling Haaland no faltó a su cita con el gol.

El Villarreal pagó cara sobre todo su falta de intensidad en los primeros 45 minutos ante un rival de mucho potencial y que casi siempre le dominó con bastante solvencia, salvo en un pequeño tramo en el que los locales apretaron y pudieron competirle mucho mejor a los 'citizens'.

Marcelino García Toral apostó por un once con la vuelta de Juan Foyth junto a Renato Veiga para tratar de detener a Haaland, y con Pape Gueye, Thomas Partey y Santi Comesaña para intentar desactivar a un City, donde el lesionado Rodri Hernández recibió el homenaje por parte de su antiguo club con la insignia de oro, y buscar rápidas transiciones con Tajon Buchanan, Nicolás Pépé y Georges Mikautadze.

Pero el equipo inglés, que metía a John Stones de medio para tener superioridad, se hizo con el balón y fue una amenaza desde el principio con el 'Submarino Amarillo' demasiado replegado y más preocupado de contener, y hacerlo además con poca energía. El conjunto que entrena Pep Guardiola pudo abrir el marcador antes del minuto de juego, pero Doku no acertó con su remate, bien detenido por Luiz Junior, el elegido en la portería para este ocasión, mientras que el '9' noruego no cabeceó bien un centro de Bernardo Silva.

El Villarreal no amenazaba y muy pronto se vio con el marcador en contra, con Haaland apareciendo para enviar a la red el pase de Lewis pasado el cuarto de hora. El 0-1 no aceleró ni al conjunto castellonense ni al ritmo del encuentro, plácido para que lo continuase controlando el City. El Villarreal no conseguía desplegarse con su técnico desgañitándose en la banda pidiendo más intensidad a los suyos.

Estos fueron desperezándose para equilibrar el choque y alejar a los visitantes y a Haaland del área de Luiz Junior. De este modo, el partido empezó a inclinarse hacia el área de Donnarumma, aunque la única amenaza real fue un potente disparo de Gueye desde fuera del área al filo de la media hora. Sin embargo, otra relajación defensiva cuando se iba a terminar el primer acto y permitió que Bernardo Silva cabecease el 0-2 entre los centrales.

Mejora en la segunda mitad

Marcelino García metió a Sergi Cardona por Pedraza en el lateral izquierdo como primera medida para mejorar las prestaciones de un 'Submarino Amarillo', que continuó en la reanudación sin encontrar la fórmula para inquietar al campeón de Europa de 2023, cuya única mala noticia era la lesión del español Nico González.

El Villarreal lo intentaba sin demasiado éxito a nivel ofensivo, mientras que su rival se limitaba a controlar la situación y a manejar el buen marcador del que gozaba esperando su oportunidad para la sentencia definitiva. La tuvo Savinho tras una gran acción individual, neutralizada por la rápida salida de Luiz Junior.

El técnico local siguió buscando soluciones con las entradas de Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro. Luego con Ayoze Pérez ya por uno de sus tres centrocampistas (Comesaña) y justo después de que en apenas en un minuto, el Villarreal gozase de sus dos mejores ocasiones con un disparo de Gueye repelido por Donnarumma y un cabezazo de Pépé.

Guardiola reaccionó y en el medio metió al neerlandés Tiijani Reijnders buscando un tramo final más de control, pero Pépé tuvo otra buena opción para recuperar sus opciones. Haaland, antes de ser cambiado, demostró que no necesita mucho y amenazó con el 0-3, con otra buena mano de Luiz Junior, dispuesto a avivar la pugna en la portería. El palo se cruzó en el cabezazo de Oluwaseyi y evitó un final más emocionante para un Villarreal que se complica su futuro.