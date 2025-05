Punto y final a la exitosa etapa del "maestro" Miguel Álvarez en el Villarreal

El Villarreal CF ha anunciado durante el día de hoy que el técnico del filial, Miguel Álvarez, no va a continuar la próxima temporada tras ocho campañas al frente del equipo amarillo. La entidad castellonense define como "brillante y exitosa" la etapa de Álvarez al frente del segundo equipo del club en las que logró el histórico ascenso del Villarreal B a Segunda División (2021/22). De la misma forma le ha agradecido su "compromiso por transmitir los valores del Villarreal CF a los jóvenes jugadores del fútbol base"

Álvarez deja una importante huella en el club de La Plana tanto por su trabajo como por su personalidad. Por sus manos han pasado durante estas temporadas la gran mayoría de canteranos que han acabado por debutar y triunfar en el primer equipo amarillo. Y capacidad para pulir a los nuevos valores desde el punto de vista deportivo y humano ha sido clave para el club. Ejemplos como el del senegalés Jackson o el guardameta Jorgensen , recientemente protagonistas con el Chelsea en la final de la Conference League, que dieron rendimiento al primer equipo y cuyos traspasos aseguraron cifras cercanas a los 60 millones de euros.

No fueron ni mucho menos los únicos. Durante su etapa como entrenador del filial, han debutado con el primer equipo amarillo un total de 41 jóvenes talentos. Algunos tan destacados como Álex Baena, Yeremy Pino o Pau Torres, internacionales con la Selección Española, u otros futbolistas de la talla de Samu Chukwueze, actualmente en el Milán. "El viaje ha sido maravilloso, todo un disfrute. Quiero que se me recuerde como una buena persona. Me voy contento por todo lo que he vivido aquí", afirmaba.

Albelda apunta a técnico del filial

David Albelda | Villarreal CF

Quien ha sido técnico del Villarreal C durante esta temporada, David Albelda, será el encargado de tomar las riendas del segundo equipo amarillo. El de la Pobla Llarga, con una dilatada trayectoria como futbolista, fundamentalmente en el Valencia y con paso también por el Villarreal, y tiene experiencia en la categoría de bronce tras su paso con el Atzaneta, equipo al que ascendió en su primera experiencia en los banquillos.

No será el único nombre reconocido ya que el ex guardameta del club, Pepe Reina, apunta a tomar las riendas del juvenil amarillo en división de honor.