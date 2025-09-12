El Playas, presente en el Mundial de Tokio

Mañana sábado comienza el evento más importante de la temporada en el mundo del deporte: el Campeonato del Mundo que se celebrará en Tokio. El FACSA-Playas de Castellón tendrá en este importante evento a 6 atletas formando parte del equipo nacional, 3 mujeres y 3 hombres, siendo el club español con más representantes en el equipo, junto a Nike y Adidas, que también están con 6 representantes.

Sevilla, Santidrián y Avilés en categoría femenina

La atleta del Playas, Eva Santidrián | Playas de Castellón

Por parte de las mujeres estarán Paula Sevilla, que en principio está inscrita en 4 pruebas: el 400 a nivel individual y los relevos de 4 x 100, 4 x 400 y el relevo mixto de 4 x 400. Paula ha hecho una temporada espléndida y, si todo sale bien, puede llegar a la final de la prueba individual y también en los relevos con sus compañeras.

Eva Santidrián está inscrita en las pruebas de relevos de 4 x 400 y el relevo mixto, y por último Carmen Avilés está inscrita en el relevo de 4 x 400. Los cuartetos de relevos también llegan con marcas destacadas y sería todo un éxito llegar a la final en estas pruebas.

Ndikumwenayo lidera la delegación masculina

Ndikumwenayo se cuelga el bronce en los 10.000 metros | Agencia EFE

La participación masculina contará con Therry Ndikumwenayo, que estará en dos pruebas, los 10 000 metros y los 5 000 metros. Llega en una gran forma y su objetivo es ser finalista en los 10 000 metros, a pesar de que no ha competido en ningún 10 000 durante este 2025, lo que supondría estar entre los 8 mejores. En los 5 000 metros, llega con la 8ª mejor marca del mundo, 12:47,68. Si se recupera bien del 10 000, llegar a la final sería su objetivo, donde acceden 15 atletas y lucharán también por un puesto entre los 8 primeros.

El segundo atleta es Lester Lescay, que acude con una mejor marca en longitud de 8,17. Si logra estar cerca de su marca, no debe tener problemas para clasificarse para la final y, una vez allí, puede pasar de todo. El tercer atleta es el discóbolo Diego Casas, que llega a este mundial con una mejor marca de 65,54. Para meterse en la final necesitaría mejorar su marca personal, pero ha completado una gran temporada con una gran regularidad por encima de 60 metros y no se puede descartar que logre el pase a la final de la prueba.