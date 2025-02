¿Se plantea el Villarreal renovar a Foyth y Baena?

Con el mercado ya cerrado el Villarreal respira aliviado por poder retener a dos de sus principales puntales como son Juan Foyth y Alex Baena. Y es que la sombra de la duda sobre el futuro de ambos revoloteó en las últimas jornadas anteriores a que se cerrara el libro de pases por el interés tanto del Aston Villa como del futbol árab .

Pero con dicha situación ya salvada aunque sabedores de que en el futuro volverá a aparecer el interés de grandes equipos, el club de La Plana estudia el futuro de ambos y la idoneidad o no de mejorar su cláusulas con un nevo contrato. Una decisión que, en caso de tomarse, no dependería sólo del club sino también de los propios futbolistas.

En el caso de Baena, el almeriense tiene todavía un largo contrato hasta 2028 mientras que le ata al club una cláusula de 55 millones de euros. El jugador ha demostrado en este mercado una importante lealtad al que siempre ha calificado como el club de su vida al no descartar su marcha a final de temporada: "Teníamos claro que no querían salir. Lo primero es su voluntad y ambos sabían que a mitad de temporada no era el momento adecuado para salir”, aseguró el director deportivo Miguel Ángel Tena.

Tena: Habrá las reuniones internas con el entrenador para decidir que hacemos con ellos en el futuro

Pero en el Villarreal son conscientes de que este verano llegarán propuestas poco menos que irrechazables de importantes clubes europeos por uno de los jugadores más destacados del continente. Su venta representaría una importante perdida deportiva pero, de la misma forma, un ingreso que apunta a ser récord en las arcas del club con vistas a futuros refuerzos. Algo que el club debe valorar en ambas claves antes de actuar en una u otra dirección como dejaba caer el propio Tena: "Habrá las reuniones internas con el entrenador para decidir que hacemos con ellos en el futuro”

Foyth ante su último año de contrato

Juan Foyth celebra un gol | Villarreal CF

La situación de Foyth es diferente e invita a tomar una decisión este verano. El contrato del campeón del mundo expira en 2026 y su cláusula de salida de 42 millones , si bien se dispara a hasta los 54 en los últimos día de mercado . Es por ello que a partir de la próxima temporada podrá negociar libremente su futuro.

Un dato clave que que insta a los de La Plana a tomar un decisión siempre y cuando lleguen ofertas por el de La Plata este próximo verano. Renovarle o, por contra, venderle este verano para conseguir un beneficio económico. En anteriores temporadas el jugador tuvo propuestas de equipos como el Barcelona aunque decidió continuar vestido de amarillo.