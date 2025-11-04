La Plana Sport, mejor club nacional de tenis en 2025

La Plana Sport Castellón Centro Deportivo ha sido elegido como mejor club nacional de tenis en 2025 como reconocimiento a sus magníficas instalaciones recientemente remodeladas y su continua labora en la promoción del tenis, organizando competiciones de ámbito nacional e internacional para todas las edades y niveles de juego, así como por la calidad de su escuela de tenis.

El registro Profesional de Tenis entregó los premios del tenis español RPT 2025 el pasado domingo en las instalaciones del Hotel NH Las Tablas de Madrid. El acto, encabezado por Luis Mediero (fundador y presidente del Registro Profesional de Tenis), contó con la presencia de Miguel Díaz (presidente de la Real Federación Española de Tenis), Jordi Tamayo (vicepresidente 1º de la RFET), Francisco Vicente (presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana), entre otros muchos representantes de clubes, instituciones y federaciones.

Jorge Bellés, presidente del centro deportivo La Plana Sport Castellón, viajó a Madrid para la entrega de premios mostrándose muy contento de recibir el galardón. “Estoy muy agradecido al comité por haber pensado en nosotros como club, seguiremos trabajando con la misma ilusión para continuar aportando nuestro granito de arena para que este este deporte tan bonito siga creciendo”.

La Plana Sport Castellón centro deportivo, que cuenta con 12 pistas de tenis de tierra batida, 10 pistas de pádel (dos de ellas panorámicas), pista de pickleball, gimnasio con actividad dirigida de crossfit, piscina y bar-restaurante con terraza y salón interior, es una instalación abierta a todo el público donde disfrutar del deporte en un en un entorno privilegiado cerca del centro de Castellón.

Tanto a nivel de competiciones (con una gran programación de torneos de todas las categorías, tanto de tenis como de pádel) como a nivel de formación deportiva, desarrolla una gran actividad que se ha visto reconocida este año con el premio otorgado por el Registro Profesional de Tenis.