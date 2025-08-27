Pino se va a la Premier y deja 30 millones en la caja amarilla

LEER MÁS Arnau Tenas ya está en Vila-real

Yeremy Pino jugará en el Crystal Palace. A falta de revisión médica y de firmar la documentación, el jugador canario se marcha a la Premier a cambio de una cifra que ronda los 30 millones de euros. El canario, que acababa contrato con el Villarreal en junio de 2027 rechazó la oferta de renovación del club amarillo, por lo que se marcha al actual campeón de Copa inglés

El Crystal Palace, que ha ganado dos títulos en los últimos meses, necesitaba reforzarse ante el traspaso de Eze al Arsenal por 85 millones de euros El Villarreal pierde a uno de sus internacionales y va a moverse en el mercado para intentar mejorar la plantilla a Marcelino en los próximos días. El equipo amarillo ha vendido a Baena, Barry y ahora a Pino por cerca de 120 millones de euros

Dinero para la recta final de mercado

La marcha de Yeremy Pino deja dinero fresco para afrontar los últimos días de mercado. Una cantidad que podría ayudar a desbloquear la operación Dovbyk. La Roma quiere una opción de compra obligatoria. Con dinero en caja la llegada del ex Pichichi de la Liga podría acelerarse.

De la misma forma se estudia la fórmula para buscar un sustituto del propio Yeremy , situación que ya estudian en las oficinas del Villarreal