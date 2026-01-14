El Peñíscola se refuerza con el guardameta argentino Lukas Acosta

El Servigroup Peñíscola FS ha anunciado este miércoles su primer fichaje del mercado invernal con la incorporación del portero Lukas Acosta (22 años). El portero se une al club tras finalizar su etapa en Boca Juniors como refuerzo de cara a la segunda mitad de la temporada.

Lukas Acosta (Buenos Aires, 19 de agosto de 2003) es considerado una de las grandes promesas del fútbol sala argentino y uno de los guardametas con mayor proyección de su país. Con tan solo 21 años debutó con la Selección Argentina absoluta, con la que ha sido convocado de forma regular desde entonces. Actualmente, forma parte de la preselección de Argentina para la Copa América 2026.

En el ámbito de clubes, Acosta se ha formado y ha desarrollado toda su carrera en Boca Juniors, donde se ha consolidado como uno de los porteros más destacados del campeonato. En 2025 logró dos títulos nacionales, la Copa y la Supercopa argentina, así como la clasificación para la próxima Copa Libertadores. A nivel individual, fue nominado a Mejor Portero Joven del Mundo en 2023 y en 2025 ha sido votado como Mejor Portero de la liga.

El nuevo jugador peñiscolano destaca por su agilidad bajo palos, su seguridad en el uno contra uno y su capacidad para incorporarse al juego ofensivo, aportando además una notable potencia de disparo. Con su llegada, el Servigroup Peñíscola refuerza la portería, donde compartirá posición con Gus y Gio González, incrementando la competitividad y el nivel del equipo.