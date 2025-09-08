El Peñíscola estrena la temporada con una derrota in extremis

El Servigroup Peñíscola comenzó la temporada con un derrota por 5-4 ante Osasuna Magna en un emocionante partido que se decidió en el último minuto en contra de los intereses castellonenses. El bigoleador Elías fue el peñiscolano más destacado, mientras que Matheus y Araya debutaron oficialmente bajo el mando de Valladares.

Una combinación de Gio con Elías desembocó a los dos minutos en el gol Diego Sancho que inauguraba la temporada . Alegría que duró poco ya que Osasuna daría la vuelta la marcador gracias dos tantos de Saldise. primero rematando a gol un saque de córner. Y poco después culminó la remontada, tras un penalti en una contra que de nuevo Saldise la envió a la red convirtió en el 2-1.

Los peñiscolanos pidieron tiempo muerto para intentar dar la vuelta al partido. Primero llegaron dos claros avisos, con un tiro al palo de Diego Sancho y un tiro de Elías que despejó Asier. A continuación fue Elías el que firmó el 2-2 con un disparo con la derecha que sorprendió al meta local. Y antes del descanso llegó el 2-3 de Pablo Muñoz tras una gran acción individual en la que envió la pelota a la escuadra.

Tras el descanso, Osasuna volvió a responder de inicio, con acciones que obligaron a intervenir a Gio. Sin embargo, nada pudo hacer el paraguayo en el disparo de Pachu para el 3-3. Después casi llega el cuarto de los navarros, aunque Gio esta vez la salvó sobre la línea. Minutos después, el Servigroup Peñíscola logró volver a golpear, en un córner que Elías remató para el 3-4.

Pero poco iba a durar la alegría peñiscolana; Osasuna empataba a 4 con un 10 metros de Juninho tras una sexta falta muy protestada por los de Santi Valladares y donde no se pudo pedir la revisión arbitral. En el tramo final, los locales apostaron por portero-jugador y la apuesta les dio la victoria, ya que Pachu marcaba el 5-4 en el último minuto. Esta vez sí se revisó la acción por una posible falta, pero los árbitros concedieron el gol.

El conjunto peñiscolano comienza la liga con derrota por primera vez desde 2018. Esta semana, oportunidad para estrenarse con la visita de O Parrulo este miércoles a las 20.00 h y el desplazamiento a Cartagena el próximo sábado.