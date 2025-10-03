El Peñíscola busca la sorpresa en Mallorca

Tras el parón por selecciones el Servigroup Peñíscola regresa este viernes a la competición con un durísimo desplazamiento: el correspondiente a la jornada 5 de liga para medirse en Palma de Mallorca al Illes Balears Palma Futsal (20.30 horas). Un duelo en el que los peñiscolanos buscarán dar lasorpresa en la pista del tricampeón de Europa para sumar su primera victoria a domicilio de la temporada

Cabe recordar que el partido no se jugará en el escenario habitual, Palau Municipal d’Esports de Son Moix,a causa de las obras se celebrará en el pequeño Poliesportiu Galatzó de Calvià , con cabida para menos de 500 espectadores. Los del Baix Maestrat llegan el triunfo sobre el Jaén, que ha servido para quitarse la mochila del mal inicio y dar tranquilidad.

Para este partido Valladares tiene a toda su plantilla disponible para tratar de superar a un equipo que ha conseguido dos victorias (Valdepeñas y Córdoba) y dos empates (Cartagena y Manzanares) y aún no conoce la derrota.

El gallego, en la previa, no escatimó elogios para el rival aunque advirtió que no van "de vacaciones": "Ellos no son un equipo cualquiera ni están arriba por casualidad: son un equipazo. Vamos a intentar hacerles frente y queremos los tres puntos. Es un parido complicado pero no estamos para tirar cohetes y necesitamos ganar. No vamos de vacaciones. La última victoria nos da tranquilidad pero todavía no estamos donde queremos estar", dijo