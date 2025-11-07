El Peñíscola FS busca la machada ante el líder

El Servigroup Peñíscola tratará de firmar mañana su primera gran victoria de la temporada ante el poderosísimo Pozo Murcia, intratable líder del campeonato. Tras un inicio difícil los peñiscolanos llegan tras ganar el pasado fin de semana en su visita a Noia (1-2) y buscan una victoria que les sitúe en una zona más cómoda de la tabla.

Pero lo cierto es que será un partido muy complicado para los de Santi Valladares. Los murcianos primeros en solitario con 21 puntos siguen siendo el equipo que menos goles ha encajado con 15 tantos, tras siete victorias y una derrota de ocho partidos disputados.

En la primera jornada tropezaron ante Córdoba, pero el equipo se supo reponer para sumar de tres en tres puntos. Victorias ante Alzira 1-3; Noia en el Palacio 4-0; en la pista de Industrias Santa Coloma 2-3; se alzó con el clásico 5-3 ante Movistar Inter en el Palacio; triunfo 2-3 ante Manzanares a domicilio y ante Osasuna Magna 3-0 en el Palacio para situarse primeros en la tabla. El desplazamiento más complicado se saldó con victoria 2-3 ante O’Parrulo Ferrol para seguir peleando en el liderato.

El técnico local analizó el partido y afirmó que en casa les esta faltando "regularidad": "Sabemos lo difícil que es ganar al líder pero vamos a por ello. En casa nos está faltando regularidad, pero a medida que avanza la semana vas ganando en confianza. Será baja Quintela que deberá pasar por quirófano"