Pedraza jugará en la Lazio a partir de junio

Alfonso Pedraza pondrá fin a su carrera en el Villarreal este próximo verano. El lateral cordobés, que finalizaba contrato, se ha comprometido ya con la Lazio italiana en virtud de su condición de futbolista libre desde el pasado uno de enero. Unas negociaciones de las que en el club de La Plana ya eran conocedores y que no afectan al futuro de una plantilla cuya apuesta para la próxima temporada en dicha demarcación pasa por el regreso del cedido Carlos Romero.

La temporada de Pedraza está siendo más que notable, hasta el punto de que se ha hecho con la titularidad en detrimento de Sergi Cardona. Una vez recuperado de los problemas físicos que le mantuvieron apartado durante mucho tiempo de las canchas en las últimas campañas, el futbolista andaluz ha vuelto a recordar el que llegó a alcanzar la internacionalidad absoluta. Por ello no es de extrañar que hayan aparecido no pocos pretendientes en el mercado, máxime cuando el futbolista acababa contrato este próximo verano.

Pese a la importancia de Pedraza en los esquemas del actual Villarreal, su marcha se asume con naturalidad. Con el regreso de Romero, quien está siendo uno de los mejores sino el mejor lateral zurdo de la liga esta temporada, el Villarreal se enfrentaba al dilema de contar con tres grandes jugadores en la misma posición en caso de renovar a Pedraza. Es por ello que con Cardona y el citado Romero, la posición volverá a estar más que bien cubierta. Pedraza, por su parte, podrá conseguir un gran contrato.

Confianza total en su profesionalidad

Pese a que su futuro no pase por el conjunto castellonense, en este no existe ninguna duda del compromiso de Alfonso Pedraza mientras vista la camiseta del conjunto amarillo. Conocen de sobra al jugador y a la persona tras más de 220 partidos con el primer equipo y su etapa de formación en la cantera, y y todas las partes están convencidas de que seguirá dando lo mejor de sí en cada partido. Es por ello que este nuevo escenario no va a variar su rol en el equipo y la confianza depositada en él por Marcelino.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En los últimos días ha trascendido el posible interés del equipo italiano en avanzar su llegada a este mes de enero si acaba saliendo del equipo el lateral Nuno Tavares. Una opción que comportaría un ingreso para el Villarreal que no existirá en verano. De todas formas ni parece que el equipo castellonense esté por la labor de perder ahora a uno de sus mejores efectivos ni el propio Pedraza de dejar el club mediada la temporada salvo giro de los acontecimientos duranta las próximas jornadas