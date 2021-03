Pedraza aparca el futuro para centrarse en el Villarreal

El nombre del canterano amarillo no es la primera vez que se vincula a diferentes clubes, y no tan sólo de la liga española. Su potencia en banda izquierda se una ahora a su temporada más completa, lo que hace que incluso se le haya vinculado recientemente a conjuntos de la talla del FC Barcelona. Pedraza, que este pasado verano renovó hasta 2025, deja al margen cualquier comentario sobre su futuro: “La verdad es que estoy muy contento aquí, muy feliz. Ni me he planteado que va pasar la próxima temporada. Es verdad que hemos recuperado a Alberto Moreno tras mucho tiempo y que habrá tres laterales. Este año para mí ha sido muy bueno porque he mantenido esa regularidad. No pienso en el futuro si no en dar el 200% en cada partido, en ganar cada partido y cumplir objetivos. Tengo contrato para mucho tiempo”, afirma .

De la misma forma el futbolista tiene claro que dedicar tiempo a los rumores tan sólo serviría para apartarle de sus obligaciones actuales:“¿Rumores? No me gusta escucharlos porque no sabes lo que puede pasar. Intento pensar en el día a día, en entrenar y aprender. La línea es jugar cada día y no pensar más allá. Los rumores así te pueden descentrar”