Pau: "La única oferta que tengo es para renovar con el Villarreal"

Tras un emotivo acto donde, en compañía del campeón del mundo de ciclismo en pista , Sebas Mora, y el vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, recibió la medalla de oro de la ciudad, Pau aseguró estar “tranquilo” respecto a su futuro y desveló la oferta renovación: “Tengo la tranquilidad de estar donde me quieren, donde tengo contrato en vigor y una oferta de renovación. El futuro dirá lo que pasa pero estoy muy tranquilo, no miro más allá y es tiempo de desconectar Han sido dos años muy buenos en el Villarreal, hemos competido con los mejores a nivel europeo que es lo que todos jugador quiere. Y si además lo haces en el equipo de tu pueblo, es más grande”.

Pau, junto a Llaneza y Sebastián Mora | Villarreal CF

Pau, que la pasada temporada ya rechazó una importante propuesta del Tottenham y que este año suena para conjuntos como el United y el Chelsea, incidió en que su decisión no está tomada y agradeció el interés amarillo: “Es algo que siempre he hablado con el presidente, que podían darse diversas situaciones. El club me quiere y estoy muy agredido. Sé que me puedo quedar aquí muchos más años porque el afecto es mutuo. Ya veremos lo que decidimos”.

El central amarillo fue más allá y dijo que sería “un bonito reto” convertirse algún día en el jugador con más partidos de la historia del club: “Todo es posible y no descarto nada . El otro día fue el acto en el que Bruno, Mario y Manu Trigueros recordaron los 400 partidos con el club . Son retos que algún día aparecen por ahí , ser el que más partidos tenga algún día en el club. Son decisiones muy difíciles, no hay nada. No hay ninguna decisión tomada . La única oferta que tengo a día de hoy es la de renovación con el Villarreal . Se que aquí me quieren y me quieren mucho"

Medalla de oro de la ciudad junto a Llaneza y Sebas Mora

Pau, emocionado al recibir la medalla de oro de la ciudad | Villarreal CF

Las palabras del canterano amarillo se produjeron tras un emotivo acto en que recibió la medalla de oro de la ciudad en compañía del ciclista local, Sebastián Mora , y del vicepresidente del club, José Manuel Llaneza. En un momento de salud delicado, Llaneza se mostró especialmente emocionado por las múltiples muestras de cariño recibidas durante todo este periodo que le han llegado "tanto de Vila-real como de todo el resto de España.

Llaneza junto a José Benlloch | Villarreal CF

"Tras tantos años imaginaba que había gente que me quería, pero nunca imaginé que tanta. Si supero esta situación, una parte de mí será siempre de ellos”. Llaneza, en su discurso , se acordó de Fernando Roig : “cada vez que le he visto desde casa hablar después de un partido siempre ha tenido un recuerdo para mí”, aseguró . El mandatario amarillo, natural de Puzol, llegó a Vila-real hace ya 28 años para trabajar en el Vila-real. Desde entonces ha sido una figura indispensable para entender el crecimiento del club azulejero.