El Palace puede romper la banca para fichar a Pino

Al Villarreal le espera una recta final de mercado con muchas curvas. Y no sólo por los muchos nombres que están sobre la mesa del conjunto amarillo, si no por el creciente interés del Crystal Palace en haceres con los servicios de Yeremy Pino. Tras rechazar una primera oferta la pasada semana de 25 millones de euros, las negociaciones siguen en marcha y no se descarta que puedan llegar a buen puerto.

Según el periodista Fabrizio Romano, el equipo de la Premier está en disposición de llegar a cifras en torno a los 50 millones de euros por hacerse con el jugador. Una oferta que, según ha podido confirmar Marca, todavía no ha sido ofrecida de forma oficial al club de La Plana y que sería prácticamente imposible de rechazar. Eso sí, las negociaciones entre ambas entidades siguen su curso y el club británico parece dispuesto a tirar la casa por la ventana.

Ante la posibilidad de que la oferta se concrete, la última palabra la tendrá el canario. El futbolista ha dejado claro muchas veces que está feliz en el Villarreal, donde su rol ha contado un papel principal esta temporada con la marcha de Baena. Además, los amarillos afrontan una ilusionante temporada en Champions y espera un mundial a la vuelta de la esquina. Pero la oferta económica del cuadro inglés puede cambiar a la situación.

Una hipotética venta obligaría a buscar un nuevo refuerzo para cubrir dicha posición. Pero sería en Un Villarreal con la chequera de nuevo llena para ser el gran animador en esta recta final de mercado