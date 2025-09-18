Pablo Hernández: "He trabajado por esto desde que colgué las botas"

Pese a que el club le ha anunciado como técnico interino, Pablo Hernández encara su debut como técnico del primer equipo del CD Castellón con toda la ilusión del mundo. El hasta ahora preparador del Amateur albinegro, define su nueva situación como una "oportunidad y una responsabilidad”

El castellonense, que colgó las botas como jugador del CD Castellón, comenzó su carrera en los banquillos en el filial albinegro. Y mejor no pudo comenzar con el ascenso a Segunda RFRF la pasada temporada. Es por ello que ve ahora "una gran oportunidad": “Es una oportunidad increíble para mí, para eso he trabajado desde que colgué las botas y empecé a entrenar, pero al mismo tiempo, desde otros ámbitos en que he estado sé lo que significa este escudo y esta camiseta y no es distinto en el banquillo. Es una gran responsabilidad, sé la gente que está detrás apoyando, trabajando en el club y sé que los aficionados esperan buenos resultados. Ojalá podamos brindarlo este sábado”.

Es una oportunidad increíble para mí, para eso he trabajado desde que colgué las botas y empecé a entrenar. Sé lo que significa este escudo y esta camiseta y no es distinto en el banquillo

Mientras el club toma una decisión definitiva, Hernández afirma que no sabe el tiempo que estará en el banquillo, lo que no es óbice para que aproveche al máximo este periodo: “Lo primero que dije a los jugadores es que no sé si voy a estar uno, dos, diez partidos o hasta final de temporada. No me quita mis pensamientos. Tengo que pensar en el sábado. Intento trabajar lo máximo posible con ellos para que reciban mi idea, lo que busco. Para mí es un honor y un orgullo estar donde estoy hoy en día, pero tengo muy claro que no depende de mí. Tengo que dar el máximo y aprovechar este tiempo que me toque para hacer un buen trabajo e intentar sacar el mayor rendimiento de cada jugador, que es el objetivo”.

Cuestionado por los posibles cambios, deja claro que no habrá ninguna gran revolución en el once. “Los que me hayan visto en el filial saben que mi filosofía es muy parecida a la del primer equipo. A lo mejor algunos matices pienso que pueden mejorar, he intentado que los jugadores lo vean y espero que se lleve a cabo. Estoy seguro que los jugadores van a dar un paso adelante. En estas situaciones, los que tienen que sacar esto, con ayuda del staff, son los jugadores, ellos son los importantes y seguro que van a dar un paso adelante”.

Los que me hayan visto en el filial saben que mi filosofía es muy parecida a la del primer equipo. A lo mejor algunos matices pienso que pueden mejorar, he intentado que los jugadores lo vean y espero que se lleve a cabo.

De la misma forma achacó a los errores cometidos la situación en la tabla y que tan sólo hayan sumado dos de los quince puntos posibles: "Este inicio de curso el Castellón ha pagado caro todos los errores y han costado muchos puntos. Ha habido fases buenas de juego en la mayoría de partidos y otras que ha costado. Vamos a intentar que el sábado encontremos continuidad ofensiva y defensivamente, eso nos acercará a ganar. Los errores en el fútbol están a la orden del día, en cualquier equipo del mundo. Hay que intentar que no sean graves y no pagarlos con goles o situaciones que te pongan en contra un partido”.