Pablo Hernández reconoce las salidas de Óscar Gil y Markanich

El entrenador del Castellón Pablo Hernández ha confirmado que los futbolistas Óscar Gil y Nick Markanich están muy cerca de dejar la disciplina albinegra en este mercado de invierno.

Las salidas de estos futbolistas se van a concretar en breve, por lo que el Castellón podrá sustituirlos por nuevos refuerzos. “No hay nada oficial todavía, pero es verdad que se están cerrando ambas salidas y supongo que se confirmarán en las próximas horas o días. Ya no estarán disponibles para mañana”.

Óscar Gil lleva tres años y medio en el Castellón y acumula 90 partidos oficiales disputados con la albinegra, pero esta temporada ha visto reducida su participación con tres encuentros, incluido el de Copa frente al Antoniano.

Markanich, por su parte, ha disputado 25 partidos desde que llegó a la capital de la Plana, hace un año.