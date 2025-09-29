Pablo Hernández: "No quiero perder tiempo en pensar cuánto tiempo voy a estar"

El futuro de Pablo Hernández al frente del primer equipo del Castellón puede depender de lo que ocurra este lunes en el duelo que los albinegros tienen frente al Leganés.

El técnico castellonense mantiene la interinidad en el conjunto de la Plana a la espera de una decisión final, que puede producirse una vez finalice esta jornada.

Sin embargo, Hernández no quiere pensar en si va a seguir o no al frente del equipo. "La situación sigue siendo la misma que la semana pasada. Ya dije que estoy a disposición del club. No quiero perder tiempo en pensar si voy a estar o cuánto tiempo voy a estar. El tiempo que esté, voy a trabajar igual, pensando solamente en el siguiente partido", ha declarado en rueda de prensa.