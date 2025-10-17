Pablo Hernández: "Es pronto para pensar en estar arriba"

El Castellón quiere mantener la buena dinámica en la que anda inmerso desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo de Castalia. El técnico ha comparecido hoy en la previa del partido del próximo domingo (16:15h) ante el Albacete para que el podría recuperar a algunos de sus lesionados, caso de Brignani y Agustín Sienra

Regreso de los lesionados e internacionales: "Sienra y Brignani están en la fase final de su recuperación , mañana tomaremos la decisión de si podemos contar con ellos. Lo internacionales han regr3esao bien y pese a los viajes largos han trabajado sin problemas

Seguir con la racha: "Obviamente, cuando estas en una dinámica tan positiva hay que tratar de mantenerla. Sabemos que en esta categoría no es fácil, pero dependemos de nosotros para hacerlo. Hay que aprovechar el plus en casa que nos da la afición ante un rival que también llega en buena racha y que lo hará complicado"

Pocos goles en los partidos del Albacete: "Son resultados un poco peculiares pero también ha tenido partidos con muchos goles. Tienen claro a lo que juegan y deberemos tener cuidado con sus transiciones, porque así meten goles. Nosotros trataremos de ser protagonistas y de aprovechar nuestras ocasiones"

Sobre Mabil: "Esta bien, entrenando bien. El otro día participó bastante, dio una buena asistencia y es importante para nosotros. Está recuperando una buena forma y espero que sea importante en el futuro. Tenemos muchas opciones ofensivas para elegir y él es una de ellas"

Estar arriba en la tabla: "Es pronto para pensar en objetivos y más en esta liga por la experiencia en los últimos años. Hemos visto equipos que en la primera vuelta estaban en playoff y han acabado descendiendo. También lo contrario. Sólo podemos pensar en el partido ante el Albacete y contando por tres puntos los partidos en casa para mira más hacia arriba que hacia abajo