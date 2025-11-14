Pablo Hernández "feliz" por su continuidad en el banquillo del Castellón

Pablo Hernández será el técnico del CD Castellón hasta final de temporada tras la decisión tomada por el club de la capital de La Pana de ratificarle en su puesto. El castellonense, cuyos números son inmejorables desde su llegada a la banqueta , se muestra muy feliz con la decisión tomada por Bob Voulgaris: "Estoy contento por la confianza que muestra el club dando este paso. Significa que hay que seguir trabajando. Ya lo dije el primer día, no sé cuánto tiempo estaré, pero el tiempo que esté voy a trabajar el máximo para sacar el máximo rendimiento de los jugadores y lograr objetivos".

Según Hernández, esta decisión no cambia nada su forma de enfocar el trabajo diario: "Por lo demás, poco cambia, de cómo me sentía, de lo que venía haciendo. El fútbol todos sabemos cómo funciona. Uno nunca sabe cuánto va a estar en un sitio. Soy un afortunado de poder estar aquí, en mi ciudad, en mi casa. Lo que esté aquí voy a darlo todo para conseguir objetivos y que se vea un buen Castellón. Solo vivo el presente, el próximo partido. Estoy orgulloso de estar aquí".

Sobre el partido de esta sábado ante el filial de La Real Sociedad, asegura que no será un duelo fácil para los albinegros: "La clave va a ser cómo estemos nosotros. Debemos afrontarlo conscientes de que es un partido dificil. Sería una equivocación pensar que, porque fuera de casa no ha sacado resultados, va a ser fácil. Tienen mucha calidad, son muy dinámicos, corren mucho y si no estás al cien por cien te van a complicar mucho. Es un partido para salir muy motivado y sabiendo que no va a ser facil. Dar un paso adelante en intensidad, duelos, segundas jugadas. Esta faceta va a ser muy importante".