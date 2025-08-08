Óscar Gil, jugador del CD Castellón: “Estamos en la línea correcta y con mucha ambición”

El CD Castellón afronta una nueva temporada con ilusión y ambición, y uno de sus capitanes, Óscar Gil, ha compartido en una entrevista con Onda Cero sus sensaciones tras varias semanas de trabajo de pretemporada. El central albinegro, que encara su cuarta campaña en Castalia, destaca la evolución positiva del proyecto y el nivel de exigencia creciente tanto dentro como fuera del campo.

“De momento estamos contentos. Hemos tenido una pretemporada de calidad, con rivales de nivel. Cada partido lo hemos afrontado con la idea de sumar minutos, pero desde el principio hemos competido bien, incluso obteniendo buenos resultados, que aunque ahora no son lo más importante, sí que refuerzan la idea que queremos demostrar”, explica Gil, satisfecho con el rendimiento del grupo.

El defensa navarro recuerda sus inicios en el club y la progresión del proyecto desde entonces: “Cuando vine ya se planteó un proyecto ambicioso, y se ha ido cumpliendo. Conseguimos ese ascenso tan importante, y ahora la exigencia es mayor. Tenemos nuevos objetivos y sabemos que estamos en una categoría muy difícil, donde cuesta mucho cumplir metas. Hay que tener los pies en la tierra”.

La inauguración de la nueva ciudad deportiva ha supuesto, para Gil, un símbolo claro del crecimiento del club: “Ahora se ve desde el primer día la seriedad del proyecto y el nivel de profesionalismo que se quiere alcanzar. Eso exige más, pero también nos da más herramientas para lograrlo”.

Sobre el cuerpo técnico y el trabajo en curso, Gil valora positivamente la primera pretemporada de Johan Plat: “Es la primera vez que tiene tiempo para preparar desde el principio. Hay similitudes con lo anterior, pero también diferencias. Lo importante es adaptarse a sus ideas y al nivel de la categoría, que ya conocemos del año pasado, y donde sabemos qué hicimos bien y dónde fallamos”.

También destaca el proceso de integración de los nuevos fichajes: “Muchos juegan por primera vez en esta liga, así que debemos ayudarlos para que se adapten rápido y el equipo funcione desde el principio”.

En lo personal, Óscar Gil se muestra plenamente recuperado de la lesión de mandíbula que lo afectó la pasada temporada: “Fue complicado, sobre todo por el tema de la alimentación, pero este año empiezo de cero. Me encuentro genial, tanto física como mentalmente, y con más peso dentro del equipo. Eso da confianza para aportar no solo en el campo, también fuera de él”.

Con la experiencia de los años y el liderazgo que se ha ganado en el vestuario, Gil se siente preparado para asumir responsabilidades: “Intento aportar lo mío en todos los sentidos, ayudar a los jóvenes, y que entre todos consigamos que el Castellón cumpla sus objetivos”.