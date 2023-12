Orenga pierde a Hermanson para lo que resta del 2023

El alero de Oregón ya arrastraba problemas en las últimas jornadas que le habían impedido jugar con normalidad. Molestias que se han agravado y que han hecho que tenga que parar su actividad . Todo hace indicar que el norteamericano, una de las grandes apuestas de la temporada en el conjunto castellonense, vaya a estar fuera todo lo que queda de 2023 como mínimo.

Pese a que el jugador no estaba siendo el anotador resolutivo de su primera etapa en Amics, lo cierto es que su ausencia es muy importante para el cuadro que entrena Juan Orenga: "Perdemos a uno de los puntales exteriores. Podía tardar más o menos en explotar pero es un jugador vital. Nos deja mermados y tenemos que hacer una recomposición de posiciones. Por momentos habrá que jugar con dos bases o con dos aleros altos, con Álvaro de dos"

A la ausencia del tirador, podría unirse la de Tanor Ngom, quien deberá pasar una prueba para determinar la evolución de una lesión que le ha dejado fuera de las pistas durante las últimas semanas.

Orenga : "Necesitamos mejorar en defensa"

Con todo los castellonenses buscarán la victoria ante un recién descendido de ACB como es el Betis. Los hispalenses no acaban de arrancar esta temporada, aunque para Orenga son un equipo "potente que acabará estando arriba. No paran de reforzarse y su resultado es ficticio. Cada semana fichan a un jugador mejor. Necesitamos mejorar la solidez defensiva para ganar partidos. Todos estamos convencidos de que no debe pasar"