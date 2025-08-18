Oluwaseyi apunta a la delantera del Villarreal

El Villarreal trabaja en el mercado para reforzar su delantera con la llegada de un par de futbolistas que doten de mayores recursos al conjunto entrenado por Marcelino García. Y uno de ellos apunta a ser Tani Oluwaseyi, ariete internacional canadiense que actúa en Minnesota United FC de la MLS y que llegaría a cambio de un precio razonable al conjunto castellonense.

Nacido en Nigeria pero con nacionalidad canadiense, Oluwaseyi es Compañero de Tajon Buchanan en una selección donde comparte delantera con futbolistas como el mallorquinista Cyle Larin o el nuevo ariete de la Juventus, Jonathan David. Seleccionado en el puesto 17 del SuperDraft de 2022, comenzó a brillar durante su préstamo en San Antonio FC, donde marcó 16 goles. A sus 25 años responde al perfil buscado por el Villarreal de delantero físicamente potente con sus 188 centímetros de altura. Con la selección canadiense suma 2 goles en 15 partidos.

Según informaba el periodista Matteo Moretto, experto en mercado de fichajes, las negociaciones entre ambos clubes están avanzadas y el acuerdo podría llegar pronto. Es más, a principios de esta semana su club rechazó una oferta cercana a los 5 millones de euros. El precio final del jugador apunta a ser inferior a los 10 millones, una cantidad asequible tal y como está el mercado. Su fichaje para reforzar el ataque no será el último toda vez que en La Cerámica buscan dos arietes antes del cierre del mercado