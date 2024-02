Nuevo fin de semana de pulso entre el Castellón y el Ibiza

La tremenda batalla que están manteniendo durante toda la temporada el CD Castellón y el Ibiza UD, vivirá un nuevo capítulo este fin de semana con la disputa de la jornada número 24 en Primera RFEF. Los albinegros tratarán de mantener el liderato una semana más y, para ello, quieren dar un nuevo golpe ganando en cancha del Mérida.

El equipo entrenado por Dick Schreuder ha viajado este viernes en dirección a tierras extremeñas donde mañana sábado se miden al Mérida. El conjunto romano, en plazas de descenso, llega tras ganar al Castilla domicilio y no pondrá las cosas fáciles a un Castellón que en las últimas jornadas se ha mostrado un tanto más atascado en su juego

El técnico albinegro, que contará con las bajas de Borja Granero y Salva Ruiz, asegura no sentirse preocupado por los últimos resultados: “Tenemos 54 puntos, hemos marcado más goles que toda la temporada pasada y los chicos lo están haciendo muy bien. No estoy preocupado en absoluto y los jugadores tampoco. Las sensaciones son buenas. Somos líderes a falta de 15 jornadas y en buena situación para pelear por ganar la Liga”

Cargar de presión al Ibiza

Una victoria albinegra obligaría a no fallar a un Ibiza que juega un día más tarde. Los baleares viajan esta sábado para medirse el domingo a las 12 de la mañana al Linares. Un rival que, como el Mérida, también ocupa una de las plazas de descenso a Segunda RFEF

El equipo Ibicenco dejó pasar ya este pasado fin de semana una oportunidad de oro para alcanzar el liderato tras el tropiezo como local del CD Castellón. Pero, como lo albinegros, tampoco fueron capaces de pasar del empate en su campo, en este caso tras igualar sin goles ante el Sanluqueño