La nieve y el frío protagonistas del Andorra- Castellón

El calendario ha querido que la primera ola de frío de la temporada coincida con el partido que el Castellón va a jugar mañana sábado (16:15h) en casa del Andorra. Un destino siempre con connotaciones particulares en esta época del año y que, en esta ocasión, pueden suponer un importante contratiempo para la disputa del partido.

En la mañana de hoy viernes, coincidiendo con el viaje de la plantilla en dirección al principado, las primeras nieves ya cubrían la capital pirenaica. Las previsiones no apuntan, salvo complicación, que el partido corra peligro. Ademásel Nou Estadi d’Encamp cuenta con césped calefactable y estaría en perfectas condiciones. Caso al margen serán las bajas temperaturas que, según la previsiones, estarán en torno a los cuatro grados negativos a la hora de la disputa del choque..

La realidad es que son condiciones extrañas para la plantilla albinegra, y a ello se refería el técnico, Pablo Hernández: “La previsión es que va a hacer mucho frío, pero me preocupa un poco más cómo puede afectar al campo, al césped, si va a estar helado o no. Ojalá se equivoquen las previsiones y el terreno del juego esté en buenas condiciones”.

En lo deportivo, el técnico castellonense espera un duro partid , dada la propuesta del rival: “Es un partido difícil ante un equipo que propone un fútbol muy atractivo y que quiere ser protagonista. Tienen un conjunto joven que, si no estamos bien defensivamente y concentrados, nos puede hacer mucho daño”, dijo

Complicado precedente por la nieve en Salamanca

El estadio Helmántico nevado antes de un Salamanca-Castellón | SD Salamanca

Hay que remontarse al 11 de enero del 2010 para encontrar un partido en el que la nieve se erigiese como protagonista en un partido del CD Castellón. En aquella ocasión el escenario fue el estadio del Salamanca, el Helmántico, y esta impidió la disputa del mismo no sin polémica.

El equipo local llegaba con importantes bajas al choque y no pudo todos los medios para retirar la nieve del terreno de juego, obligando al colegiado del partido, el madrileño José Luis Lesma López, a aplazar el Salamanca-Castellón que el Helmántico tendría que haber albergado.